Живущий в ФРГ Сосновский поведал о внезапно накрывшем Берлин блэкауте

Население Германии, живущее в условиях газового кризиса, сталкивается с периодическим отключением электроэнергии и водоснабжения, в то время как в России подобного не происходит.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал живущий в Берлине журналист и политолог Александр Сосновский.

По словам эксперта, заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд, заявившая недавно о том, что над задержкой запуска нового российского газопровода «Северный поток – 2» работают совместно Вашингтон, Берлин и Брюссель, лукавит, так как ситуация в Германии в корне отличается от той картины, который рисует западный истеблишмент.

В начале нового года столица ФРГ испытала внезапный блэкаут, который затронул третью часть самого крупного города Германии.

«Может, Нуланд работает с какими-то конкретными политиками, но ситуация в Германии совершенно другая. Вы там, в России, хорошо живете, а вот я в ночь на 9 января оказался почти в условиях воздушной тревоги, — заявил Александр Сосновский. — Треть Берлина оказалась в полной темноте без воды и электричества. Говорят, якобы произошло случайное отключение подстанции, питающей весь Берлин. 370 тысяч семей Берлина на четыре часа, а в некоторых местах, может, и дольше, оказались полностью отрезаны от внешнего мира».

Федеральное агентство новостей /

Эта кризисная ситуация, уверен политолог, не является случайностью, так как причины проблем с энергоснабжением кроются в газовом кризисе, который накрыл Европу во второй половине 2021 года.

Немецкие власти, по словам Сосновского, отдают себе отчет в том, насколько Германия нуждается в российском газе, и поэтому заинтересованы в запуске нового газопровода и сотрудничестве с «Газпромом». Против этого в ФРГ могут выступать лишь представители партии «Зеленые», для которых идеологические принципы доминируют над прагматичными соображениями.

«Я не увязываю ситуацию непосредственно с "Северным потоком – 2" и поставками газа. Но, конечно же, определенная корреляция существует, и все это прекрасно понимают. И когда Нуланд говорит подобные вещи, я их расцениваю только как попытку вербально привязать Германию к США, — подчеркнул Сосновский. — Но сегодня немецкая верхушка совершенно точно против применения санкций к "СП–2", за исключением Анналены Бербок».

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Напомним, ранее ряд политологов и экспертов в области энергетики высказали мнение, что «Северный поток – 2» стал камнем преткновения между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, так как Вашингтон, выступая против российского газопровода, ничего не предлагает европейцам взамен и никак не пытается помочь им в преодолении энергетического кризиса.

Американские поставщики сжиженного газа предпочитают продавать свою продукцию на азиатском рынке, где цены на топливо выше, чем в Европе, и выражают готовность продать газ европейцам только, когда у них цена на ресурс поднимается выше 2000 долларов за тысячу кубометров.