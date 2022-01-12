Моющая шваброй снег киевлянка попала на видео

Женщина в Киеве решила попробовать вымыть снег с помощью швабры. Ее странное занятие появилось на видео, выложенное в Telegram-канале «Всевидящее око».

Необычный инцидент произошел возле «Укрпочты». Автор снабдил ролик ироничным комментарием. Также он отметил, что действие происходило утром.

«Вот, человек моет снег. Впрочем, ничего необычного», — сообщил очевидец.

За отчаянно «моющей» снег женщиной наблюдают и другие прохожие. При этом неизвестно, что послужило причиной таких странных действий. Видео уже успело стать вирусным в соцсетях.

Проблемы со снегом довели до отчаяния не только киевлянку, но и некоторых россиян. Многих жителей Петербурга ненастье тоже толкает на неординарные меры. Горожане от безысходности начали рисовать на снежных кучах, одна даже получила имя «хребет Беглова».

Хотя губернатор Александр Беглов и заявил о покупке финской снегоуборочной техники, Северная столица так и не заметила каких-либо сдвигов в лучшую сторону. Город уже больше месяца тонет в снежных завалах. Эта ситуация опасна еще и тем, что при каждом потеплении образуются сосульки и глыбы льда, падение с крыши которых рискует повредить стоящие внизу автомобили и нанести горожанам травмы.