Политолог Погребинский раскритиковал истеричные заявления Псаки о переговорах России и США

Эмоциональная реакция официального представителя Госдепа США Джен Псаки на первые итоги российско-американских переговоров имеет свои причины, считает политолог Михаил Погребинский.

Эксперт проанализировал саммит в Женеве и рассказал о скрытом смысле истеричных заявлений Псаки о состоявшемся мероприятии. На очередном брифинге она сказала, что российская сторона якобы может распространить «дезинформацию», согласно которой Москва и Вашингтон достигли договоренностей по Украине и НАТО.

«Псаки в истерическом тоне заявила, что можно ожидать дезинформации от РФ, что, якобы, до чего-то договорились. Ни до чего не договорились — не верьте русским. Для меня это означает, что до чего-то все же договорились, но условились пока об этом не сообщать», — отметил Погребинский.

Политолог обратил внимание, что на первый взгляд переговоры в Женеве не принесли никаких положительных результатов. Делегация из Соединенных Штатов не согласилась с требованиями РФ о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

По мнению Погребинского, результаты встречи просто не были обнародованы, но в конечном итоге Москва и Вашингтон все же нашли определенный компромисс. На это указывает и положительная оценка переговоров со стороны замглавы МИД России Сергея Рябкова, отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, заседание Совета Россия — НАТО длилось более четырех часов. Стороны обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе вопрос отказа Альянса от принятия Украины в состав организации.