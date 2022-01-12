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Французские полицейские пытаются оправдать убийство невиновного чернокожего самообороной

Общество
Французские полицейские пытаются оправдать убийство невиновного чернокожего самообороной

Представители органов правопорядка Франции застрелили молодого чернокожего в результате погони. Близкие убитого не верят в версию о самообороне полицейских. В ситуации разбирались специалисты созданного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Жертвой французских полицейских оказался чернокожий 28-летний мужчина Оливио Гомес. Молодой человек умер после того, как «страж порядка» сделал по нему три выстрела. Полиция заявляет, что убийство являлось следствием применения самообороны, а у сотрудника органов не было иного выбора. Семья Гомеса, однако, уверена, что произошедшая трагедия связана с расизмом.

В ночь с 16 на 17 октября 2020 года полиция французского города Пуасси попыталась задержать машину Гомеса, заподозрив у того алкогольное опьянение. Долгое время водитель даже не замечал погони, так как правоохранители не стали включать сирену. Вскоре Гомес, заметив преследователей, подал им сигнал о готовности остановиться, но полиция, вероятно, поняла его неверно. После остановки полицейский автомобиль врезался в машину Гомеса и заблокировал двери с левой стороны, не давая пассажирам выйти.

При попытке выехать вперед и разблокировать двери Гомес был убит тремя выстрелами, сообщает ФАН. Офицер полиции уверяет, что мужчина пытался его задавить, однако его друзья и семья утверждают обратное. Баллистическая экспертиза также показала, что в действительности сотрудник находился не перед машиной, а сбоку от нее — маневр Гомеса не угрожал его жизни.

Фонд борьбы с репрессиями считают произошедшее проявлением расизма и осуждают жестокость полиции по отношению к гражданам. Правозащитники рассчитывают на то, что правоохранительные органы проведут непредвзятое расследование произошедшего.

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