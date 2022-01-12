Погребинский объяснил истерический тон Псаки после переговоров РФ и США в Женеве

Судя по заявлениям представителей американской стороны по итогам женевских переговоров о гарантиях безопасности, можно сделать вывод, что Россия и США о чем-то смогли договориться, но пока решили не разглашать, о чем именно.

Такое мнение, комментируя российско-американские переговоры по стратегической стабильности, высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что на восьмичасовых переговорах в Женеве делегации России и США не смогли достичь договоренности о гарантиях нерасширения НАТО на восток, хотя именно эта тема является ключевой для российской национальной безопасности.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса"», — заявил замминистра иностранных дел РФ.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

При этом украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя результаты российско-американских переговоров, заявил, что видит лишь позитивные сигналы, хотя окончательные выводы об успехе или провале встречи в Женеве, по его словам, делать пока рано.

«(Первый замгоссекретаря США Уэнди) Шерман сказала о том, что никаких переговоров не было, а была встреча для прояснения позиций сторон. А (пресс-секретарь Белого Дома Джен) Псаки в истерическом тоне заявила, что можно ожидать дезинформации от РФ, что, якобы, до чего-то договорились. Ни до чего не договорились — не верьте русским», — напомнил при этом Погребинский.

По мнению эксперта, подобные заявления с американских представителей могут означать лишь одно – что в ходе переговоров стороны о чем-то смоги договориться, но пока условились об этом на сообщать, чтобы не создавать впечатления, что договоренности о европейской безопасности были достигнуты без участия представителей Европы, а переговоры об Украине велись без Украины.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

В пользу этого предположения говорит также и «полуоптимистичный» тон Сергея Рябкова, добавил Михаил Погребинский.

В заключение украинский политолог отметил, что мог бы высказать кое-какие гипотезы о возможных российско-американских договоренностях, но он от них пока воздержится.