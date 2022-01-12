Сосед предполагаемого убийцы депутата Розина не замечал изменений в поведении мужчины

Сосед рассказал о поведении 39-летнего Сергея С., который подозревается в убийстве депутата Ковернинского муниципалитета Нижегородской области Валентина Розина.

По словам собеседника РЕН ТВ, фигурант уголовного дела является «нормальным мужиком». В последний раз сосед видел Сергея С. накануне, подозреваемый находился за рулем черного автомобиля. Мужчина также отметил, что не замечал каких-либо изменений в поведении предполагаемого убийцы.

Напомним, Валентин Розин скончался в реанимации от огнестрельного ранения в печень. Незадолго до смерти он назвал имя преступника.