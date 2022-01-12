Алексей Суконкин: Напугать НАТО могут и четыре русских инструктора

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Мали находятся сотрудники «ЧВК Вагнера», которые крайне опасны для 20-тысячного контингента миротворческой миссии МИНУСМА. Заявление последовало после новости о прибытии в Бамако четырех российских инструкторов в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.

Ситуацию, когда фото всего четырех советников могло вызвать такую реакцию пытается объяснить эксперт и бывший офицер блока НАТО Джош Метьюз. Он неплохо знаком с подготовкой специалистов из России и признает, что они действительно могут представлять опасность даже для двадцатитысячного контингента.

«Неудивительно, что прибытие даже четырех русских вызывает подобный резонанс. Ни для кого не секрет, что русские способны на все. И четверо специалистов из России действительно могут навести больший хаос, угрожающий даже 20-тысячному контингенту ООН, который, в свою очередь, подчиняется НАТО. МИНУСМА предназначена для того, чтобы сохранять контроль над ситуацией, а не вести боевые действия. Кроме того, в западных странах принято четкое разделение обязанностей. И, если вы занимаетесь закупками, на этом ваши обязанности исчерпываются. С русскими ситуация иная, прибывшие военные инструкторы могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ1* и "Аль-Каиде"1* (террористические организации, запрещены в России)», — сказал Джош Метьюз.

Эксперт предполагает, что помощь советников и инструкторов из России поможет армии Мали защитить страну от исламских террористов, а это несомненно подорвет авторитет НАТО в регионе и еще раз покажет бесполезность МИНУСМА.

Федеральное агентство новостей /

Военный эксперт Алексей Суконкин придерживается похожего мнения. В армиях НАТО ставка делается на подготовку специалистов узкой направленности, в то время, как инструкторы из России должны обладать универсальной подготовкой.

«Я помню давние совместные учения морской пехоты — российской и американской, в Приморском крае. На высадке штурмовая гусеничная машина США, типа нашей ПТС, застряла в песке и остановилась. Вытащили ее только после того, как на берег высадили инженерные машины. И тут выяснилось, что в застрявшем вездеходе все это время сидели два десятка американских морпехов, у которых в должностных инструкциях отсутствовала обязанность вытаскивать застрявшую машину, как в старом армейском анекдоте про дембелей, ей богу», — рассказал эксперт.

Уровень и универсальность подготовки русских советников серьезно беспокоят НАТО, он на порядок выше, чем у военных альянса.

«Хорошо подготовленные британские спецназовцы, действующие по инструкциям из контракта, не ровня русским. И вот они испугались четверых инструкторов. А так-то в армии у нас не четыре человека, а миллион, если считать всех. Такая цифра, боюсь, будет пугать наших "партнеров" буквально насмерть: стоит им только на миг представить, что смогут сделать эти люди. Действительно, есть чего пугаться», — подытожил Суконкин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал истерией и двойными стандартами слухи о работе российской ЧВК в Мали. Дипломат подчеркнул, что суверенная держава может работать с любыми партнерами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации