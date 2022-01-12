Журналисты wPolityce констатировали рост зависимости Европы от российской энергетики

Зависимость европейских государств от российской энергетики может сыграть с ними злую шутку, считают журналисты польского издания wPolityce.

Современная Европа полностью зависима от других стран: в военной сфере — от США, в промышленной — от Азии, а в энергетической — от России. При нынешнем руководстве и его принципах ЕС может столкнуться с глобальной катастрофой, пишет обозреватель газеты Гжегож Гурны.

В частности, стремление европейских лидеров отказаться от традиционных источников электроэнергии увеличивает зависимость стран от российских ресурсов. Журналисты wPolityce послали Брюсселю тревожный сигнал, отметив, что Россия получит еще один инструмент воздействия на ЕС.

«Москва получает дополнительный рычаг давления на европейские столицы: она может диктовать цены и использовать сырье для экономического шантажа, приостанавливая поставки и сжимая Украину в газовых тисках», — говорится в статье польского издания.

Также Гурны усомнился в стабильности возобновляемой энергетики, идею о внедрении которой продвигает руководство Европы. Речь идет о солнечных и ветровых электростанциях. По мнению журналиста, пока что подобные идеи слишком непредсказуемы.

Как сообщила ранее пресс-служба Минэнерго, объем выработки электроэнергии в РФ вырос по итогам 2021 года на 6%. При этом показатель потребления увеличился на 5,4%.