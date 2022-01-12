Знахарка Мочиовски: 13 сибирских шаманов наделили Путина неземной энергией

Крепкое здоровье российского президента Владимира Путина зависит от сибирских шаманов. Такие предположения прозвучали в эфире украинского телевидения после Нового года.

Местные «ясновидящие» решили удариться в политику вместо составления предсказаний на 2022 год. Украинская знахарка Магдалена Мочиовски заявила, что у Владимира Путина в подчинении якобы есть 13 сибирских шаманов, которые питают лидера неземной энергией и придают крепкое здоровье.

«Но Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов», — сообщила экстрасенс.

Магдалена Мочиовски также рассказала, что именно делают шаманы для президента России. Помимо неземной энергии, они ставят магическую защиту, благодаря которой никто не может прочитать мысли Владимира Путина. Плюс ко всему подчиненные главы государства могут наводить «сглазы и порчи», сказала она.

Знахарка уверена, что российские политические элиты используют магические методы на протяжении многих веков. В качестве примера Мочиовски привела императорскую семью и Григория Распутина.

Ранее стало известно, что болгарская провидица Ванга напророчила России и США полный разрыв отношений в 2022 году.