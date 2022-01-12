«Будем приучать их к диалогу». Как американцы схитрили на переговорах РФ и НАТО в Брюсселе

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, которое стало вторым раундом консультаций между Москвой и западными странами по гарантиям безопасности. Переговоры стартовали в 10:00 по местному времени (12:00 мск) и продолжались более четырех часов.

Стороны продолжили обсуждение тех вопросов, которые были затронуты на встрече представителей России и США 10 января в Женеве. В частности, Москва потребовала от Вашингтона и НАТО вывода американского ядерного оружия из Европы, прекращения развертывания военных сил Альянса у границ РФ и гарантий невступления Украины и Грузии в состав организации.

Как все начиналось

Первые журналисты ведущих мировых СМИ начали стекаться к зданию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе задолго до начала переговоров, однако аккредитовали на дипломатическую встречу далеко не всех. А тем, кто все-таки сумел получить счастливый билет, проникнуть на территорию оказалось еще сложнее, поделился корреспондент РИА Новости.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Вначале охрана пропускала лишь аккредитованных корреспондентов западной прессы, и только после этого настала очередь россиян. Многие журналисты не смогли попасть в штаб-квартиру Альянса из-за коронавирусных ограничений — им пришлось расположиться через дорогу от входа в здание. Правда, делать фото и видео у ворот на территорию им тоже запрещалось.

Зато внутри политического и административного центра НАТО царила куда более дружественная атмосфера. Перед переговорами заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко тепло поздоровался за руку с первым замгоссекретарем США Уэнди Шерман.

«Друзья, рады вас видеть», — обменялись стороны приветствиями, слегка поклонившись и похлопав друг друга по плечу.

Помимо Грушко российскую делегацию представлял замминистра обороны Александр Фомин, а со стороны Запада в консультациях принимали участие постоянные представители 30 государств-членов НАТО в Брюсселе, генсек Альянса Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители стран-участниц организации.

Спустя полтора часа после начала заседания Столтенберг написал в Twitter, что диалог России и НАТО начался своевременно — сесть за стол переговоров стороны решили из-за возросшей напряженности.

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«Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, становится еще более важным сесть за стол переговоров и обсудить наши проблемы», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не ведет переговоры с Западом с позиции силы, хотя и занимает лидерские позиции по новейшим вооружениям. При этом США делают «агрессивные заявления» на фоне переговоров по безопасности.

«Просто ситуация дошла до критической черты, что дальше нельзя медлить и нужно ответить на те озабоченности, которые были озвучены. <…> Мы не хотели бы как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться», — подчеркнул он.

Также Песков опроверг какую-либо связь между проводящимися в приграничных с Украиной областях России учениями и переговорами с НАТО. Речь идет об учениях Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), которые начались 11 января. По его словам, маневры на собственной территории — это «обычная практика любых вооруженных сил».

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Итоги переговоров: версия Запада

Первой после окончания заседания Совета Россия — НАТО слово взяла Уэнди Шерман. По ее словам, в ходе переговоров она подчеркнула наличие у каждой страны суверенного права на выбор собственного пути. Вероятно, речь шла об Украине и Грузии — Москва требует от Альянса официального отказа от планов втянуть эти государства в свои ряды.

«Политика, которая всегда лежала в основе Альянса как оборонительная. НАТО существует, чтобы защитить свои страны-члены. НАТО никогда не присоединяла никого силой и никогда не отказывалась от своих принципов. Это суверенный выбор страны присоединяться к НАТО», — констатировала Шерман.

После этого миссия США в НАТО заявила, что союзники по организации остаются открытыми к диалогу и дипломатии, однако намерены проявлять единство в «сдерживании дальнейшей агрессии против Украины».

«Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

Global Look Press / NATO

В свою очередь Йенс Столтенберг назвал переговоры НАТО с Россией сложными, но подчеркнул, что дискуссия носила открытый и откровенный характер. По его словам, союзники по Альянсу заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Москвой.

«Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал, что на переговорах Москва представила свою позицию по поводу нерасширения Альянса на восток, однако организация отказалась идти на компромисс. По его словам, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли Киев членом военного блока, а Россия не имеет права вето.

«Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. <…> Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», — поделился Столтенберг.

Global Look Press / NATO

Тем не менее, Россия и НАТО договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, причем Альянс не выставил никаких предварительных условий для возобновления российской миссии.

Американцы схитрили

На данный момент официальных комментариев по итогам переговоров от российской стороны еще не поступало. Однако в МИД РФ подчеркнули, что Москва пока не давала ответа на предложение НАТО восстановить работу своих миссий в Брюсселе. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, конечная оценка результатов консультаций будет сделана уже после завершения переговоров по линии Россия — ОБСЕ 13 января.

«Поэтому сейчас нет предварительных результатов, чтобы принять окончательное решение по комплексу мер. Ведь нельзя отрывать переговоры от юридических проектов и многосторонних соглашений между странами НАТО и РФ по гарантиям безопасности в Европе», — отметил Кошкин в беседе с корреспондентом «ПС».

Global Look Press / NATO

Политолог посетовал, что американская делегация наотрез отказалась обсуждать вопросы нерасширения НАТО на восток и сворачивания военных сил США до состояния 1997 года. С другой стороны, на Западе выразили желание вести диалог с Россией на более приемлемых условиях.

«Они, честно говоря, схитрили и прибыли с целью обсуждать только то, что их интересует — это торг по сдерживанию стратегического характера. А то, что нас волнует, их мало интересует. Но главное, что при всей сложности никто не убежал, все продолжали работать. Наши оппоненты не готовы работать за дипломатическим столом, а предпочитают больше забалтывать. Ну что же, будем приучать. Наверное, за последние 30 лет это был первый такой диалог на равных, довольно жесткий, но получили опыт», — резюмировал Кошкин.

Ранее «ПС» писала о том, как переговоры по гарантиям безопасности РФ и США в Женеве 10 января завершились американским хамством.