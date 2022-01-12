Политолог Крутаков оценил сообщения о «разжевывании» для США позиции России

Политолог Леонид Крутаков прокомментировал заявление анонимного источника РИА Новости о попытке «разжевывать» для США предложения России по безопасности во время переговоров в Женеве.

В ходе беседы с корреспондентом издания Pravda.Ru эксперт отметил, что одного раунда переговоров недостаточно для того, чтобы Москва и Вашингтон смогли договориться. Специалист полагает, что дело не в достижении конкретных договоренностей между Россией и США, а в переформатировании всего мирового пространства.

«Идет большая рекогносцировка на местности. Меняется ландшафт политический, экономический за ним следом. Про Шанхайскую организацию сотрудничества я говорить, наверное, не буду, про РИК — новый формат «Россия-Индия-Китай», который появляется», — сказал политолог.

По мнению Крутакова, в мире рушится однополярный порядок. Следовательно, глобальное соглашение без Китая и Индии, Ирана и Турции, Бразилии, Европы, которая является «сателлитом» США, принять невозможно.