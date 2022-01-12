Депутат Госдумы Хубезов не исключил введения в России частичного локдауна из-за COVID-19

Условие, при котором власти России примут решение ввести в стране частичный локдаун из-за коронавируса, назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В случае, если количество новых случаев коронавируса в несколько раз будет превышать показатели последней волны пандемии COVID-19, в России могут ввести частичный локдаун, заявил он в эфире канала «Россия-24».

«В предыдущую волну было 41 тыс. с небольшим заболевших. Это пик, на который наша система рассчитана. Если будет в разы больше заболевших, не исключаю такой вариант», — заявил он.

Сценарий, при котором в России могут объявить полный локдаун, по мнению Хубезова, маловероятен. Однако, по его словам, власти РФ могут прибегнуть к другим ограничительным мероприятиям.