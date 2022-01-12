Генсек НАТО Столтенберг назвал откровенными переговоры с Россией по безопасности

Союзники по НАТО хотят достичь прогресса в отношениях с Россией. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг после переговоров с РФ по безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов после саммита с Россией, Столтенберг назвал переговоры полезными. Кроме того, стороны подтвердили желание продолжить диалог по заявленным вопросам.

«НАТО и Россия провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию», — говорится в заявлении генсека Альянса для прессы.

Переговоры НАТО и России начались в штаб-квартире международного объединения 12 января. Саммит продлился больше четырех часов. Он стал первым за два с половиной года заседанием Совета РФ — НАТО.