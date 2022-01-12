Экс-президента Украины Порошенко разрешили задержать для избрания меры пресечения

Печерский районный суд Киева одобрил задержание бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Данная мера будет предпринята для того, чтобы доставить экс-президента на заседание, где ему будет избрана мера пресечения по делу о госизмене, в котором он проходит в качестве подозреваемого. Об этом рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

В декабре прошлого года бывший президент уехал в дипломатическое турне. В планах было посетить Турцию и Польшу, а возвращение Порошенко назначил ровно через месяц, на 17 января. Сторона защиты политика отметила, что поездка была заранее спланирована, поэтому нет смысла его задерживать, поскольку он намерен добровольно явиться в суд, как только приедет обратно в Украину.