Сатановский рассказал о последствиях отказа НАТО ужаться до границ 1997 года

Если НАТО откажется выполнять выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности и не вернется в границы 1997 года, Альянсу придется дорого за это заплатить, так как в этом случае Москва оставляет за собой право на односторонний военный ответ.

Такое предупреждение в эфир радиостанции «Вести ФМ» высказал президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, по словам которого требования России к НАТО являются ответной реакцией на три десятилетия геополитической наглости Запада.

Но вместо того, чтобы согласится со справедливостью этих требований и выполнить их, Североатлантический Альянс во главе с США продолжает попытки «заговорить зубы», одновременно провоцируя уже существующие угрозы и создавая новые у российских границ, заявил политолог. В качестве примера создаваемых Западом угроз для России он привел события в Белоруссии, Казахстане, а также поддержку извне внутренних деструктивных сил в РФ.

«Именно поэтому (Россией было) сказано, что бесконечно ждать мы не будем. Например, просто перестанут работать системы, размещенные на объектах Североатлантического альянса. Такого не может быть при нынешнем техническом оснащении Российской Федерации? Запросто может!», — уверен Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

При этом эксперт подчеркнул, что при попытке оказать на Россию прямое военное давление, к которому периодически призывают главы стран-членов НАТО, Альянсу придется заплатить еще более высокую цену. Например, угрозы «засыпать Россию крылатыми ракетами с Черного моря» будут пресечены еще на этапе захода иностранных военных судов в его акваторию. Все необходимые для этого средства и возможности у России есть благодаря базам в Сирии Крыму.

«Не войдут эти корабли в Черное море. Почему они должны туда войти, если с севера есть Крым со всеми системами, а с юга – базы Хмеймим и Тартус с соответствующим оборудованием? Кто сказал, что в нынешней ситуации американские корабли с ракетами типа "Иджис", и подлодки, неважно, "Огайо", или нет, вообще смогут уютно расположиться в Черном море и бить оттуда по территории России? Они туда не войдут, и все», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее Евгений Сатановский выразил уверенность в том, что вопрос вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО является неизбежным, и когда он начнется – это лишь вопрос времени. Поэтому Россия, по словам эксперта, должна всегда быть готова к подобному развитию событий, поддерживая и обеспечивая свое превосходство в стратегических и тактических системах над западными аналогами.