Пострадавший при пожаре 11-летний мальчик умер в больнице в Башкирии

Пожар произошел в деревянном доме села Иглино. Во время происшествия ожоги получил 11-летний мальчик, которого сразу же госпитализировали.

Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС сообщает о смерти мальчика. В больнице за его жизнь боролись девять дней. Установлено, что в момент возгорания школьник был дома один. Соседи вытащили ребенка из объятого пламенем помещения.

Врачи диагностировали у него ожоги 85% тела и повреждение 50% легких. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. В ночь на 12 января он скончался.

Ранее спасатели тушили ночной пожар в доме по улице Мирная в селе Новобелокатай. МЧС по Башкирии сообщило о гибели 49-летнего мужчины.