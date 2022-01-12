Власти Перми отменили в регионе массовые купания на Крещение из-за пандемии COVID-19

Массовые купания на Крещение отменены в Перми из-за ухудшения заболеваемости коронавирусом на фоне пандемии COVID-19, сообщила администрация города.

В ближайшее время в регионе ожидается рост заболеваемости COVID-19, вызванный распространением омикрон-штамма. Поэтому городские власти не стали в этом году заниматься организацией официальный мест, предназначенный для купания на крещение.

«Из-за неблагополучной обстановки, связанной с заболеваемостью, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует верующим воздержаться от традиционных окунаний в купель», — сообщили в мэрии.

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 продлены в Пермском крае до 31 января 2022 года.