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Власти Перми отменили в регионе массовые купания на Крещение из-за пандемии COVID-19

Общество
/ Обновлено: 12 января 2022 16:45
Власти Перми отменили в регионе массовые купания на Крещение из-за пандемии COVID-19

Массовые купания на Крещение отменены в Перми из-за ухудшения заболеваемости коронавирусом на фоне пандемии COVID-19, сообщила администрация города.

В ближайшее время в регионе ожидается рост заболеваемости COVID-19, вызванный распространением омикрон-штамма. Поэтому городские власти не стали в этом году заниматься организацией официальный мест, предназначенный для купания на крещение.

«Из-за неблагополучной обстановки, связанной с заболеваемостью, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует верующим воздержаться от традиционных окунаний в купель», — сообщили в мэрии.

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 продлены в Пермском крае до 31 января 2022 года.

 

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