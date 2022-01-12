Глава Минеральных Вод Перцев подал в отставку по состоянию здоровья

Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев сообщил о намерении уйти в отставку. В социальных сетях политик обосновал свое решение ухудшением состояния здоровья после коронавирусной инфекции.

В публикации в социальной сети Instagram Перцев подчеркнул, что решение уйти с должности далось ему с трудом, однако последствия перенесенного COVID-19 оказывают на него серьезное влияние. Глава Минеральных Вод отметил, что намерен сосредоточиться на восстановлении подорванного здоровья.

«Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно. Сейчас никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить свое утраченное от COVID-19 здоровье. Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели», — написал Сергей Перцев.

Минеральные Воды входят в список самых популярных мест для отдыха у россиян. К такому выводу пришли аналитики сервиса OneTwoTrip.