Композитор Раймонд Паулс отметил превращение Латвии в глухую провинцию без России

Известный латышский композитор, пианист Раймонд Паулс, отмечающий свое 86-летие, выразил сожаление, что Латвия потеряла российский рынок в области культуры и искусства. По его словам, это превратило ее в «глухую провинцию».

«Жаль, что мы потеряли Россию — большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — заявил он в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Zamir Usmanov / Victor Lisitsyn

Паулс также раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который запретил ретрансляцию на территории республики некоторых российских телеканалов. Композитор назвал это решение театром, поскольку любой человек, по его словам, может найти необходимые каналы в интернете.

В феврале прошлого года Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию в стране 17 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе «России-РТР», REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Такой шаг председатель ведомства Иварс Аболиньш объяснил неспособностью найти представителей этих телеканалов, которые могли бы дать разрешение на их вещание в Риге.