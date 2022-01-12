The Washington Post: сенаторы США 12 января представят новый пакет санкций против России

Американские сенаторы 12 января представят новые санкции против РФ, которые могут быть введены в случае эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в распоряжение журналистов документы. По данным газеты, ограничительные меры могут коснуться высокопоставленных военных и чиновников из России, а также президента страны Владимира Путина.

«Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций», — говорится в статье.

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в стремлении «напасть» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы для других стран.

Как стало известно ранее, CNN предостерег Вашингтон от введения антироссийских санкций. По сообщению телеканала, это может нанести ущерб экономике США.