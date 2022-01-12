В Германии отказались принимать Украину в НАТО в ближайшем будущем

Правительство Германии заявило, что в настоящее время речи о вступлении Украины в НАТО идти не может. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

Не включение Украины в Североатлантический Альянс — одна из гарантий по безопасности, которые требует Россия от Запада. Первые переговоры по этим темам состоялись 10 января между представителями РФ и США.

Сегодня, 12 января, российские дипломаты встретились с коллегами из стран Североатлантического договора в штаб-квартире блока в Брюсселе. Там и прозвучало заявление правительства Германии, которая в формате НАТО считается самой влиятельной европейской страной.