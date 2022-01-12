Политолог Марков сравнил назначение Умарова на пост казахского министра с пощечиной Путину

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначить Аскара Умарова на министерскую должность было воспринято в Москве как оскорбление.

Такое заявление сделал политолог Сергей Марков, комментируя недавние перестановки в казахстанском правительстве. Эксперт рассказал, как Токаев одним кадровым решением поставил крест на отношениях Москвы и Нур-Султана.

Если бы в России знали о предстоящем назначении Умарова на пост министра информации и общественного развития, то Москва не стала бы поддерживать Казахстан во время протестов, отметил Марков.

«Назначение министром врага России не может рассматриваться даже как внутреннее дело Казахстана. Это вопрос отношений между странами», — сказал он.

По словам политолога, российские власти не ожидали такого поворота событий и ждут объяснений от казахстанского руководства. Решение Токаева расценивается как пощечина президенту РФ Владимиру Путину, добавил Марков.

«Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Аскар Умаров известен как приверженец русофобских взглядов. Ранее он занимал должность вице-министра в информационном ведомстве Казахстана.