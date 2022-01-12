Немецкий аналитик Шильц: НАТО может угодить в «ловушку Путина» на переговорах в Брюсселе

Переговоры по глобальной безопасности в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе могут обернуться унизительной «ловушкой Путина» для Альянса. Об этом в статье для издания Die Welt заявил немецкий аналитик Кристоф Шильц.

Уникальной интерпретацией материала немецкого СМИ поделилась «ПолитРоссия». По мнению Шильца, переговоры в Брюсселе между представителями Москвы и коллективного Запада, возглавляемого Вашингтоном, будут иметь судьбоносное значения для всей системы международных отношений. Как утверждает автор Die Welt, требования о нерасширении НАТО на восток и гарантиях безопасности — это сигнал всему миру о том, что Кремль намерен выстроить новую систему международных отношений и гарантий безопасности.

«НАТО должно не допустить, чтобы ловушка Путина захлопнулась и Запад был разделен Москвой», — устроил панику немецкий эксперт.

Корни «ловушки Путина», уверен Шильц, кроются в том, что фактически американская делегация говорит от имени всего НАТО. При определенном сценарии развития событий коллективный Запад может быть расколот, и тогда некоторые государства, ранее находившиеся под патронажем Белого дома, могут оказаться в сфере влияния Кремля.

«Помимо США и Канады, в переговорах участвуют представители 28 европейских государств, что имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения НАТО», — добавил Кристоф Шильц.

Переговоры по линии Совета Россия — НАТО стартовали 12 января в Брюсселе в рамках общей дискуссии Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности. Накануне встречи делегаций норвежский генерал Роберт Моод осудил деструктивную линию поведения коллективного Запада и призвал США официально пригласить Россию в состав НАТО.