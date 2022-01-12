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«Оставайтесь гражданином США». Захарова осадила Нуланд за совет россиянам

Россия
«Оставайтесь гражданином США». Захарова осадила Нуланд за совет россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю американского госсекретаря Виктории Нуланд оставаться гражданином США и думать о проблемах своего государства. Об этом она написала в Telegram-канале.

Ранее Нуланд заявила, что россияне должны обратить внимание на финансирование социальных сфер, а не беспокоиться о ситуации вокруг Украины.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — подчеркнула Нуланд.

По словам представителя Госдепа, «отправка» российских военных на западные рубежи в зимний период — «очень дорогой» тип размещения. В ответ Захарова призвала Нуланд думать о том же самом, только в отношении США, где «проблем невпроворот».

«Оставайтесь гражданином США». Захарова осадила Нуланд за совет россиянам
flickr.com  / U.S. Embassy Moldova

«О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка — таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», — обратила внимание Захарова.

Деньги на решение этих проблем, по словам официального представителя МИД РФ, можно изыскать, если сократить американские базы в Европе или прекратить выделять миллиарды на цветные революции по всему миру.

«Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden — на выбор. Удачи», — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова осудила требования киевских политиков к США и другим странам не решать судьбу Украины без Украины. По ее словам, Киев не придерживается того же самого принципа по отношению к Донбассу.

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