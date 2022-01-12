«Оставайтесь гражданином США». Захарова осадила Нуланд за совет россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала заместителю американского госсекретаря Виктории Нуланд оставаться гражданином США и думать о проблемах своего государства. Об этом она написала в Telegram-канале.

Ранее Нуланд заявила, что россияне должны обратить внимание на финансирование социальных сфер, а не беспокоиться о ситуации вокруг Украины.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — подчеркнула Нуланд.

По словам представителя Госдепа, «отправка» российских военных на западные рубежи в зимний период — «очень дорогой» тип размещения. В ответ Захарова призвала Нуланд думать о том же самом, только в отношении США, где «проблем невпроворот».

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«О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру. А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка — таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», — обратила внимание Захарова.

Деньги на решение этих проблем, по словам официального представителя МИД РФ, можно изыскать, если сократить американские базы в Европе или прекратить выделять миллиарды на цветные революции по всему миру.

«Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden — на выбор. Удачи», — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова осудила требования киевских политиков к США и другим странам не решать судьбу Украины без Украины. По ее словам, Киев не придерживается того же самого принципа по отношению к Донбассу.