Депутат Госдумы Драпеко обещала разобраться в причинах провала мусорной реформы в Петербурге

Помочь Петербургу избавиться от мусора уже обещают даже на федеральном уровне. Депутат Госдумы Елена Драпеко (партия «Справедливая Россия — За правду») намерена разобраться в причинах провала мусорной реформы на старте. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

С начала 2022 года в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает «Невский экологический оператор», который признал, что не справляется с обязанностями. В некоторых дворах свалки отходов образуются еще с конца декабря 2021 года. Больше других от очередного коммунального коллапса страдают жители Невского и Приморского районов.

«У него [НЭО], видимо, у самого нет техники и оборудования, и он рассчитывал за счет субподрядчиков решить все проблемы. А субподрядчики забастовали. Не знаю, по какой причине. Сегодня в целом ряде районов не вывозится мусор, но не во всех: в Московском, я спрашивала людей, все чистится и вывозится, а вот в Приморском районе еще есть проблемы. Видимо, там новые контейнеры, а машин для вывоза этих контейнеров у нового оператора не оказалось», — предположила Драпеко.

Кроме того, в Северной столице сократят количество мусорных баков во дворах на 20 тысяч единиц, что только усугубит без того сложную ситуацию.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

На сегодняшний день петербуржцы оставили на правительственном портале «Наш Санкт-Петербург» более 1,5 тысячи жалоб по поводу мусора во дворах. За новогодние праздники сотрудники Государственной жилищной инспекции после рейдов составили более полусотни административных протоколов из-за неубранных отходов и снега.

Если для того, чтобы решить региональную проблему чиновникам Смольного требуется помощь федеральных властей, они ее получат, заявила Драпеко. Она пообещала встретиться с представителями администрации Петербурга, а заодно разобраться в целях создания «Невского экологического оператора».