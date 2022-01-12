«Безупречная работа». Российских миротворцев в Казахстане сравнили со швейцарскими часами

Миссия российских миротворцев в Казахстане близится к завершению. За минувшие сутки подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

В ведомстве уточнили, что в ряде казахстанских регионов задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. БПЛА круглосуточно мониторят обстановку в четырех районах воздушной разведки — эти сведения в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

«Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал “Дружба”, три центра телекоммуникаций “Алматы-телеком”», — говорится в сообщении Минобороны.

Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Республику Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов страны https://t.co/xMIxhrRqKP#ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/BHhKFwhD7l — Минобороны России (@mod_russia) January 12, 2022

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миссия ОДКБ в республике успешно завершена. По его словам, поэтапный вывод контингента начнется 13 января и займет не более десяти дней.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. <…> Попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены», — пообещал казахстанский лидер.

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В свою очередь командующий миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил о том, что в скором времени охраняемые объекты будут переданы казахским правоохранителям. После выполнения своих задач миротворцы с техникой вернутся в пункты постоянной дислокации самолетами ВКС России.

«Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране», — заявил он.

Кроме того, с начала беспорядков в соседней республике самолеты военно-транспортной авиации РФ вывезли из Казахстана 2095 российских и иностранных граждан. Среди них 1719 человек были эвакуированы только за один день 10 января.

Генеральный консул РФ в Казахстане Евгений Бобров назвал операцию по эвакуации россиян беспрецедентной. По его словам, слаженности действий российских миротворцев могли бы позавидовать создатели швейцарских часов.

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«Если говорить про наших военных, то это безупречная работа. Как сказали мои коллеги, самыми четкими в мире считают швейцарские часы. Так вот, эти часы отдыхают в сравнении с четкостью работы наших военных. Это был беспрецедентный случай в истории», — констатировал Бобров.

После оперативной помощи казахстанским властям популярность ОДКБ существенно возросла — теперь об организации говорят политики и СМИ всего мира почти так же часто, как и о НАТО, обратил внимание руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«Ситуация в Казахстане показала, что есть военная сила, которая может сработать, когда это нужно. Это повышение узнаваемости, престижа, имиджа. Это добавляет уверенности всем жителям постсоветского пространства. В случае внешней агрессии, террористической угрозы есть кому прийти на помощь, причем реально, а не на бумаге», — отметил Топорнин в беседе с изданием «360».

пресс-служба Минобороны РФ /

Впрочем, политолог Армен Гаспарян полагает, что решение Токаева завершить миротворческую миссию — это преждевременное решение, поскольку в республике еще могут вспыхнуть революционные настроения.

«Токаев заявил, что план атаки на Казахстан включал в себя целый ряд аспектов: военный, политический и прочий. Это означает, что была разветвленная сеть, которая все готовила. До тех пор, пока все эти сорняки ты не прополешь, о полном триумфе речи быть не может. Нужно засунуть руки в это революционное лукошко и капнуть. Много, что интересного выяснится», — заявил он в эфире YouTube-канала «Sputnik».

Мнение Гаспаряна поддержал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, предположивший, что власти Казахстана исходили из чисто прагматических соображений. Однако для стабилизации ситуации миротворцы ОДКБ должны были пробыть в республике «по крайней мере месяц-другой».

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Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение вывести миротворческие силы прерогативой Казахстана:

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться».

Тем временем крупнейший город Казахстана Алма-Ата, в большей степени пострадавший от массовых беспорядков, постепенно возвращается к привычному ритму жизни — открываются магазины, начинает курсировать общественный транспорт. Аэропорт готовится к началу пассажирского авиасообщения.

Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

По последним данным, в результате массовых беспорядков и погромов в восьми регионах Казахстана было повреждено 53 административных зданий, а также 151 объект малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул новоиспеченный глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, разрушенные гособъекты планируется отремонтировать до 20 февраля.

«Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. Составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будут разработаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию», — добавил министр.

Предварительную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане оценивают в 95,3 миллиарда тенге (220 миллионов долларов), передает национальная палата предпринимателей республики «Атамекен». При этом в пресс-службе Токаева отметили, что экономический ущерб может составить $2—3 млрд.