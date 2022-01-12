«Безупречная работа». Российских миротворцев в Казахстане сравнили со швейцарскими часами

Миссия российских миротворцев в Казахстане близится к завершению. За минувшие сутки подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
В ведомстве уточнили, что в ряде казахстанских регионов задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. БПЛА круглосуточно мониторят обстановку в четырех районах воздушной разведки — эти сведения в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.
«Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал “Дружба”, три центра телекоммуникаций “Алматы-телеком”», — говорится в сообщении Минобороны.
Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленные в Республику Казахстан, выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов страны https://t.co/xMIxhrRqKP#ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/BHhKFwhD7l— Минобороны России (@mod_russia) January 12, 2022
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миссия ОДКБ в республике успешно завершена. По его словам, поэтапный вывод контингента начнется 13 января и займет не более десяти дней.
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. <…> Попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены», — пообещал казахстанский лидер.
В свою очередь командующий миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил о том, что в скором времени охраняемые объекты будут переданы казахским правоохранителям. После выполнения своих задач миротворцы с техникой вернутся в пункты постоянной дислокации самолетами ВКС России.
«Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране», — заявил он.
Кроме того, с начала беспорядков в соседней республике самолеты военно-транспортной авиации РФ вывезли из Казахстана 2095 российских и иностранных граждан. Среди них 1719 человек были эвакуированы только за один день 10 января.
Генеральный консул РФ в Казахстане Евгений Бобров назвал операцию по эвакуации россиян беспрецедентной. По его словам, слаженности действий российских миротворцев могли бы позавидовать создатели швейцарских часов.
«Если говорить про наших военных, то это безупречная работа. Как сказали мои коллеги, самыми четкими в мире считают швейцарские часы. Так вот, эти часы отдыхают в сравнении с четкостью работы наших военных. Это был беспрецедентный случай в истории», — констатировал Бобров.
После оперативной помощи казахстанским властям популярность ОДКБ существенно возросла — теперь об организации говорят политики и СМИ всего мира почти так же часто, как и о НАТО, обратил внимание руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин.
«Ситуация в Казахстане показала, что есть военная сила, которая может сработать, когда это нужно. Это повышение узнаваемости, престижа, имиджа. Это добавляет уверенности всем жителям постсоветского пространства. В случае внешней агрессии, террористической угрозы есть кому прийти на помощь, причем реально, а не на бумаге», — отметил Топорнин в беседе с изданием «360».
Впрочем, политолог Армен Гаспарян полагает, что решение Токаева завершить миротворческую миссию — это преждевременное решение, поскольку в республике еще могут вспыхнуть революционные настроения.
«Токаев заявил, что план атаки на Казахстан включал в себя целый ряд аспектов: военный, политический и прочий. Это означает, что была разветвленная сеть, которая все готовила. До тех пор, пока все эти сорняки ты не прополешь, о полном триумфе речи быть не может. Нужно засунуть руки в это революционное лукошко и капнуть. Много, что интересного выяснится», — заявил он в эфире YouTube-канала «Sputnik».
Мнение Гаспаряна поддержал директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, предположивший, что власти Казахстана исходили из чисто прагматических соображений. Однако для стабилизации ситуации миротворцы ОДКБ должны были пробыть в республике «по крайней мере месяц-другой».
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение вывести миротворческие силы прерогативой Казахстана:
«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться».
Тем временем крупнейший город Казахстана Алма-Ата, в большей степени пострадавший от массовых беспорядков, постепенно возвращается к привычному ритму жизни — открываются магазины, начинает курсировать общественный транспорт. Аэропорт готовится к началу пассажирского авиасообщения.
По последним данным, в результате массовых беспорядков и погромов в восьми регионах Казахстана было повреждено 53 административных зданий, а также 151 объект малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул новоиспеченный глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, разрушенные гособъекты планируется отремонтировать до 20 февраля.
«Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. Составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будут разработаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию», — добавил министр.
Предварительную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане оценивают в 95,3 миллиарда тенге (220 миллионов долларов), передает национальная палата предпринимателей республики «Атамекен». При этом в пресс-службе Токаева отметили, что экономический ущерб может составить $2—3 млрд.