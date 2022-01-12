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Песков заявил, что Путина обезопасят от заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Общество
Песков заявил, что Путина обезопасят от заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Специалисты Кремля предпримут все меры для того, чтобы обезопасить президента РФ Владимира Путина от заражения штаммом коронавируса «Омикрон», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России постепенно ухудшается. В ближайшее время страна может столкнуться с новым подъемом заболеваемости COVID-19, отметил Песков во время общения с прессой.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что работа президента РФ будет скорректирована из-за ожидаемого увеличения заболеваемости. Кремль, по его словам, предпримет все меры для обеспечения безопасности Владимира Путина.

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