Песков заявил, что Путина обезопасят от заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Специалисты Кремля предпримут все меры для того, чтобы обезопасить президента РФ Владимира Путина от заражения штаммом коронавируса «Омикрон», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России постепенно ухудшается. В ближайшее время страна может столкнуться с новым подъемом заболеваемости COVID-19, отметил Песков во время общения с прессой.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что работа президента РФ будет скорректирована из-за ожидаемого увеличения заболеваемости. Кремль, по его словам, предпримет все меры для обеспечения безопасности Владимира Путина.