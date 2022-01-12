Мэр Екатеринбурга Орлов обвинил иностранцев в массовом «минировании» городских школ

Волна ложных минирований школ прокатилась по Екатеринбургу. Глава города Алексей Орлов заявил, что угрозы о заложенных бомбах могли поступить из государств ближнего зарубежья.

Утром 12 января правоохранителям и работника школ пришлось провести эвакуацию из 150 образовательных учреждений. Сообщения о бомбах начали поступать еще ночью на электронные ящики.

«Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — цитирует Орлова URA.RU.

Согласно неофициальной информации, письма с угрозами могли быть отправлены злоумышленником, который живет в Латвии.