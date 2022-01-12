Михеев: изменившаяся риторика РФ позволит всерьез взяться за Украину

Россия сильна в прямых ударах, а не в искусстве «вилять и разводить», где она раз за разом уступает Западу. Поэтому в ходе нынешних переговоров с США Москва должна добиваться изменения ситуации на Украине.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал политолог Сергей Михеев, по словам которого, Россия должна демонстративно взять Украину в оборот, так как американцы «по-другому не понимают».

Очень хорошо, что риторика российских официальных лиц стала гораздо жестче, отметил Михеев. Так как, по его словам, все попытки России играть в системную дипломатию, когда Запад мог себе позволить любые методы, а РФ – нет, были бессмысленными и проваливались раз за разом.

«Сейчас риторика стала жестче, я считаю: мы в этом сильны. Мы сильны как раз в прямом ударе, а не вот в этом бесконечном вилянии. Именно в эти моменты Запад начинает нас бояться исторически. Как только он чувствует, что можно реально получить в глаз, опа, он идет на переговоры, — подчеркнул Сергей Михеев. — А когда мы пытаемся показать, что тоже умеем витиевато выражаться, они нас игнорируют, потому что не чувствуют опасности и считают себя в этом сильнее».

Федеральное агентство новостей /

В искусстве «разводить» западным дипломатам нет равных во всем мире, считает политолог. А на идущих сейчас переговорах по гарантиям безопасности, главным элементом «развода», который они пытаются использовать, являются обвинения в адрес России в якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

«Как по мне, вторжения никакого и не начиналось. Может, и к лучшему – если бы оно началось или в каких-то формах продолжалось, — отметил Михеев. — Если США так важна Украина, то в случае отсутствия каких-либо подвижек со стороны американцев и готовности обсуждать то, что мы напредлагали, я думаю, украинское направление должно стать одним из главных в нашей внешней политике».

Россия, по словам политолога, должна прикладывать больше усилий к тому, чтобы изменить ситуацию на Украине. И в достижении этой цели ей нужно не чураться никаких методов, беря пример с американцев, которые ничего не чураются, подчеркнул Михеев.