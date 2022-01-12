Глава муниципалитета стал фигурантом дела о крупной взятке в Архангельской области

Главу муниципального образования «Сольвычегодское» Андрея Сергеева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 400 тыс. рублей.

По данным ФСБ России по Архангельской области, подозреваемый предложил местному бизнесмену отдать ему половину прибыли. В результате посредник передал главе муниципалитета больше 400 тыс. рублей.

Преступные действия были выявлены в ходе расследования регионального ФСБ. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере»). В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемого.