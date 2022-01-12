Кинокритик Шнейдеров вспомнил о работе и дружбе с покойным Зеленским

Давид Шнейдеров глубоко опечален смертью Михаила Зеленского. Кинокритик вспомнил об их знакомстве, теплой дружбе и о характере покойного телеведущего.

Шнейдеров считает смерть Зеленского страшной потерей для телевидения и школы «Останкино». Он до сих пор не может поверить, что друга, с которым он был знаком так давно, больше нет в живых.

«Я познакомился с Мишей еще до того, как он пришел в Высшую школу "Останкино", когда он работал на телеке, вел программу, которую в нынешнее время ведет Борис Корчевников», — рассказал кинокритик.

По словам Шнейдерова, Зеленский никогда не халтурил. Если брался за дело, то всегда доводил его до конца. Коллеги и студенты в «Останкино» всегда ждали утренней встречи с телеведущим, чтобы просто поболтать и обменяться новостями, сообщает портал «360».

«Миша был по-настоящему интеллигентный человек, он был честный. Он, если чем-то занимался, все делал на 100%. Он работал со студентами на 100%. Он работал на телеке на 100%», — вспомнил Шнейдеров.

Михаил Зеленский почувствовал себя плохо на отдыхе в Доминикане. Телеведущий скончался 11 января. По предварительным данным, причиной смерти 46-летнего Зеленского стал инсульт.