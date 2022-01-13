Арктический фронт. Как Канада и США готовились к вторжению СССР

После окончания Второй Мировой войны Запад решил не останавливаться на достигнутом успехе и стал разрабатывать планы ведения боевых действий с Советским Союзом. В 1946 году Канада и США инициировали операцию «Овцебык», прикрыв ее совместными учениями в Арктике. Однако достичь поставленных целей у них так и не получилось.

Операция «Овцебык» предполагала проверку боеспособности полярных подразделений совместной армии на безлюдных территориях северной Канады. Общая протяженность маршрута составила около пяти тысяч километров. Военные должны были испытать новые образцы полярной одежды и снаряжения, а также продемонстрировать способность быстро разбить лагерь для стоянки и приготовить пищу в арктических условиях. Длительность учений составила 81 день.

Основные силы канадской армии проделали долгий путь от города Черчилль до Эдмонтона. Во время этого путешествия военнослужащие страны трех океанов столкнулись с множеством трудностей, особенно с неисправностью новых моделей снегоходов — кабина транспортных средств часто подвергалась задымлению. Такие невзгоды поумерили пыл канадских военных и вместо запланированных 150 километров в день по пересеченной местности экспедиция проходила лишь 50.

twitter.com / Организация по исследованию государственной политики Cato Institute

Однако данные учения все же принесли пользу, хоть и не НАТО. Во время проведения маневров было сделано множество природных открытий. Так на севере Канады было исследованы несколько рек, определена толщина ледяного покрова, разработаны новые способы создания посадочных площадок для самолетов в арктической зоне.

Тем не менее выводы для высших западных военных остались неутешительны. Личный состав столкнувшись с суровыми условиями Арктики, попросту начали панически бояться вторжения Советского Союз через северные территории.