Песков заявил, что Кремль ожидает «очень высокие» цифры заболеваемости «Омикроном» в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился прогнозами Кремля о возможном развитии ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в стране.

Ожидается, что показатели инфицирования штаммом COVID-19 «Омикрон» будут «очень высокими». Это связано со спецификой нового варианта коронавирусной инфекции.

«Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче. Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим », — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также указал на необходимость вакцинации и ревакцинации. Это позволит «сделать себе и своим близким добро» на фоне грядущей волны «Омикрона».