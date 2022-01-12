Склонный к оплошностям президент. Байден уже трижды усадил Харрис в свое кресло

Хозяин Белого дома Джозеф Байден в очередной раз перепутал должность своего заместителя Камалы Харрис и «усадил» ее в кресло президента. На словах, конечно. Все произошло во время выступления в Университетском центре Атланты.

78-летний демократ рассуждал о правах голоса американских студентов и вспомнил штурм Капитолия 6 января 2021 года.

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на до и после», – сказал Байден.

WATCH: Joe Biden again refers to Kamala Harris as “President Harris” pic.twitter.com/anpOg4RZJW — RNC Research (@RNCResearch) January 11, 2022

Оговорки президент так и не заметил. Впоследствии американский телеканал FoxNews иронично отметил, что лидер США вообще «склонен к оплошностям».

Напомним, последний раз Байден «повысил» своего зама чуть меньше месяца назад. В середине декабря он случайно представил Харрис президентом США на выступлении перед студентами Государственного университета Южной Каролины, выпускницей которого та является.

Впервые же конфуз случился в марте 2021-го. Тогда глава Белого дома рассуждал в утреннем эфире на телевидении о необходимости вакцинации от COVID-19.

«Избранный президент Харрис привилась сегодня по той же причине», – заявил тогда Байден.

instagram.com / kamalaharris

Проблемы с внимательностью и памятью американского лидера регулярно привлекают внимание мировой общественности. Так, в преддверии Нового года на церемонии вручения медалей военным США, Байден забыл имя главы Пентагона.

Ранее Байден путал название нового штамма коронавируса («омникрон» вместо «омикрон»), «вакцинацию» с «эскалацией» и названия государств (Сирию с Ливией и Ирак с Ираном).