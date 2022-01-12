Снежные горы на улицах Петербурга начнут таять из-за грядущего потепления

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о грядущем потеплении в Петербурге. С начала зимы на улицах города накопились внушительные сугробы, которые могут растаять и превратиться в лужи из грязи.

В Северной столице ожидается плотная облачность и осадки в виде снега. Температура воздуха повысится до оттепельных значений. Порывы юго-западного ветра будут достигать 3-9 м/c.

«Ближе к утру осадки в смешанной фазе (мокрый снег, ледяная крупа, ледяные дожди)», — заявил Леус в своем Telegram-канале.

Грядущее потепление может обернуться коммунальным коллапсом для Петербурга, ведь в городе начнут таять снежные горы, образовавшиеся из-за проблем с уборкой снега. «Подтопленные» дороги и тротуары могут принести множество неудобств водителям и пешеходам.

Ранее команда губернатора Александра Беглова предложила альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.