Путин заявил, что у России «есть пара недель» на подготовку к удару омикрон-штамма COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил развитие ситуации с коронавирусом на территории страны.

Глава государства указал на необходимость наращивания темпов вакцинации и тестирования на COVID-19. Он также поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину подготовить систему здравоохранения к новому витку заболеваемости, в том числе омикрон-штаммом коронавируса.

«Мы видим, что происходит в мире, это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — заявил Путин.

Россия готовится к подъему заболеваемости COVID-19. Для этого уже отрабатываются дополнительные меры, передает телеканал «360» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.