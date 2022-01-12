В Брюсселе начались переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

Заседание Совета Россия — НАТО стартовало на базе штаб-квартиры Альянса в Брюсселе. Об этом сообщили журналисты.

Межведомственная комиссия Минобороны и МИД России будет представлять интересы Москвы на первом за два последних года заседании СРН. Внешнеполитическое ведомство РФ будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Переговоры проходят в рамках продолжения дискуссии по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, которая состоялась 9-10 января в Женеве.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что Вашингтону пришлось долго объяснять, почему «игра с огнем» не в его интересах. Дипломат также указал на необходимость изменения отношений Москвы, Вашингтона и НАТО.