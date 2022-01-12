Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 63,2%

Нового эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 в России не удастся избежать из-за штамма «Омикрон», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вариант «Омикрон» стремительно распространяется во всем мире. Избежать эпидемического подъема заболеваемости в РФ также не получится. Однако власти должны принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции, сказала Голикова на совещании с членами правительства. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2%.

Россия готовится к подъему заболеваемости COVID-19. Для этого уже отрабатываются дополнительные меры, передает слова Голиковой телеканал «360».