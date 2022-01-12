Путин по телефону обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуации в Казахстане и Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили миссию ОДКБ в Казахстане и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Как отметили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Владимир Путин высоко оценил скоординированную работу миротворческого контингента ОДКБ в рамках кризисной ситуации в Казахстане. Также стороны обсудили обострении напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил эффективность работы миссии ОДКБ с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны пришли к выводу об эффективности и своевременности принятых Организацией Договора коллективной безопасности мер, а также затронули обстановку в Афганистане.