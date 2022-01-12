Путин связал возможные вспышки заболевания COVID-19 с новогодними праздниками

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства не исключил новые вспышки заболевания COVID-19. Путин связал возможное обострение ситуации с новогодними праздниками.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — говорится в комментарии лидера на заседании.

Ранее Владимира Путина поразили сведения о количестве заболевших коронавирусом в зарубежных государствах. Президент эмоционально отреагировал на статистику и назвал ситуацию в других странах «потрясающей».