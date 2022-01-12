Захарова назвала истеричными криками обращения Украины к США из-за переговоров с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требования киевских политиков к США и другим странам не решать судьбу Украины без Украины. Дипломат напомнила, что украинская сторона не придерживается этого принципа по отношению к Донбассу.

«Я когда слышу истеричные крики из Киева "нельзя решать судьбу Украины без Украины", хочется сказать деятелям этого режима: "Вы ведь судьбу Донбасса без Донбасса решаете. Почему же отказываете себе в аналогичной участи?" Ответ #ЭтоДругое не принимается», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил Западу об обещании не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия. По его словам, Россия якобы вынашивает агрессивные планы в отношении Киева, но США и другие западные партнеры не должны «позволить этому произойти».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон не намерен вести никаких предметных дискуссий в отсутствие Украины, и пообещал нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Киеву, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта».

12 января в Брюсселе состоится второй раунд консультаций между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности — это будет первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО. О том, почему политологи сочли грядущие переговоры бесперспективными, читайте в материале «ПС».