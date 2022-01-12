Джуна предсказала победу России в противостоянии с США в 2022 году

Пророчество целительницы и первого «официального» экстрасенса России Джуны активно обсуждают после ее смерти. Евгения Давиташвили (настоящее имя предсказательницы) была крайне озабочена судьбой РФ и неоднократно предугадывала важные вехи в истории страны.

Джуна предсказывала, что в 2022 году несмотря на кризис мировой экономики, благосостояние россиян будет увеличиваться. По ее словам, чтобы Россия смогла избежать напряжения в обществе гражданам нужно вернуться к высоким нравственным ценностям: уважению по отношению к старшим, заботе о ближних и опекании младших.

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Экстрасенс говорила, что США попытается оспорить первенство России в мире любыми способами, но у них ничего не получится. Разрушить российскую мощь окажется не по силам «даже самому коварному врагу». Более того, Джуна указывала, что сила россиян заключается в особой духовности, а не денег и роскоши, как у многих других народов. Благодаря этому качеству российский народ сплоченнее всех остальных в мире.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».