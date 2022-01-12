Жена скончавшегося журналиста Зеленского после смерти мужа удалила все посты из соцсетей

Известного ведущего федеральных каналов Михаила Зеленского не стало в ночь на 12 января. Его третья супруга, блогер-психолог Мила Рубинчик спустя несколько часов после скоропостижной смерти мужа полностью очистила от постов свои страницы в социальных сетях.

Журналист вместе с женой отправился проводить совместный отпуск в Доминикану. Внезапно там он почувствовал себя плохо. После обращения Рубинчик за помощью к местным медикам Зеленского госпитализировали. В течение какого-то времени врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Телеведущий скончался в доминиканской больнице на 46 году жизни.

Подписчики жены ведущего, которых у нее почти 50 тысяч человек, заметили перемены на ее странице в Instagram. Всего через несколько часов после смерти супруга Рубинчик удалила все публикации из своих аккаунтов в соцсетях. Психолог по-прежнему не выходит на связь с пользователями Сети и представителями прессы. Пока журналистам не удалось взять у нее комментарий о смерти мужа.

Впервые о романе Зеленского и Рубинчик стало известно в 2018 году. Тогда же влюбленные и поженились. Телеведущий связал себя узами брака в третий раз, однако обзавестись детьми супруги не успели. От предыдущего брака у журналиста остались две несовершеннолетние дочери.