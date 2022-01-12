Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Такое заявление он сделал на совещании с правительством, проходящее в формате видеоконференции.

«Хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального характера, касающегося миллионов наших граждан. Имею в виду индексацию пенсий. Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года», — объяснил свое решение президент.

Он добавил, что индексация составит 8,6%, что на 0,2% выше инфляции. Российский лидер также поручил Кабмину РФ как можно быстрее принять решение по данному вопросу.

Ранее Владимир Путин предлагал проиндексировать пенсии на съезде партии «Единая Россия», который прошел 04 декабря 2021 года. Тогда предполагалось ввести индексацию на уровне текущей инфляции.