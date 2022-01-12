Владимир Путин эмоционально отреагировал на ситуацию с COVID-19 в зарубежных странах

Ситуация с COVID-19 в зарубежных странах поразила президента России Владимира Путина. Глава государства высказался об этом на совещании с Правительством РФ.

В ходе заседания обсудили эпидемиологическую обстановку в мире и в России. Путин эмоционально отреагировал на данные о количестве заболевших коронавирусом в зарубежных государствах.

«Это просто потрясающе», — озвучил президент.

Ранее Владимир Путин оценил ситуацию с COVID-19 внутри России. Глава государства не исключил новые вспышки заболевания. Они могут быть связаны с распространением омикрон-штамма коронавируса. Ситуация в стране остается сложной, добавил лидер.