Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в собственной квартире в Москве

В Москве скончался актер Алексей Герилович. Мужчину нашли мертвым на кухне в его московской квартире. Первичный осмотр не выявил признаков насильственной смерти, передает новостной Telegram-канал «112».

Сообщается, что 48-летний актер долго время не выходил на связь, из-за чего его приехал проведать друг. Однако войдя в квартиру, обнаружил артиста мертвым. Причины смерти устанавливаются.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Своим зрителям она запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Глубже!», «Универ», «Балабол», «Мылодрама» и другие.