Президент Казахстана Токаев приехал в Алма-Ату впервые после массовых беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату в составе президентского кортежа впервые после январских массовых беспорядков. О визите главы государства сообщили местные СМИ.

Как отмечают журналисты, в Алма-Ату утром 12 января въехал кортеж, который в небе сопровождал вертолет. Представители прессы уверены, что в город прибыл лично Токаев, однако на момент публикации новости официально эта информация не подтверждена.

Алма-Ата стала центром массовых беспорядков в начале января — здесь проходили наиболее крупные столкновения членов бандформирований с силовиками, а также была разорена резиденция главы государства. Как отметил сам президент Касым-Жомарт Токаев, республика в начале 2022 года пережила попытку государственного переворота.