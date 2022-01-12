Причиной смерти 46-летнего Михаила Зеленского стал инсульт

Тележурналист Михаил Зеленский умер за пределами России, причину смерти сообщило радио «Вести ФМ». Он вместе с супругой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане.

Коллеги ныне покойного журналиста Михаила Зеленского рассказали, что стало причиной его смерти. Телеведущий внезапно почувствовал себя плохо. Медики Доминиканы пытались спасти мужчину, но оказались бессильны.

«Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным — инсульт», — сообщает радио «Вести ФМ».

Сотрудники радиостанции выразили соболезнования родным и близким Михаила Зеленского. Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается. Вдова Зеленского Рубинчик удалила весь контент из Instagram после смерти мужа. Михаилу Зеленскому было 46 лет.