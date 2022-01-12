Вячеслав Володин заявил о разрушении международной безопасности из-за действий США

США похожи на слона в посудной лавке, разрушающего систему обеспечения международной безопасности. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал прошедшие переговоры Москвы и Вашингтона в Женеве о гарантиях безопасности. По его словам, именно Соединенные Штаты покинули важные международные соглашения, которые позволяли поддерживать стратегический баланс в мире.

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», — написал Володин в Telegram.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказался о прошедших переговорах по гарантиям безопасности. По его словам, первые контакты оказались сложными, но прямыми и деловыми.