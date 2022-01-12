Аналитик Кортунов усомнился в перспективах Украины по интеграции с НАТО

Вступление в НАТО не светит Украине как минимум в ближайшие пять лет. Таким мнением поделился аналитик Андрей Кортунов.

По его словам, против интеграции Киева с Североатлантическим альянсом говорят не только объективные факторы, пишет ТАСС. Многие страны, входящие в состав военного блока, не хотят портить отношения с Россией, отметил эксперт.

Кортунов раскрыл неудобную для Украины правду касательно перспектив вступления в НАТО. Он выразил уверенность, что планам Киева в ближайшие годы не суждено сбыться.

«Я думаю, что в ближайшие, скажем, пять лет Украина точно не войдет в состав НАТО. Есть объективные формальные обоснования, почему этого не произойдет. У Украины есть территориальные споры, что считается препятствием для членства в Альянсе», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что украинская армия не соответствует стандартам Альянса. Кроме того, Киев с точки зрения военного блока является лишь «потребителем безопасности» и не предлагает ничего взамен.

«Проблема в том, что Украина — это не "производитель", а "потребитель безопасности", выражаясь на принятом в блоке жаргоне. А таких "потребителей" в Альянсе не особо приветствуют», — сказал Кортунов.

Как стало известно ранее, Россия призвала США не уходить от ответственности по вопросу невступления Украины в НАТО. Недавно две крупнейших страны провели переговоры, в ходе которых обсудили предложения Москвы о гарантиях безопасности.